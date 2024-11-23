Ryan Babel’den Galatasaray, Beşiktaş, Talisca ve Fenerbahçe sözleri

Profesyonel futbolculuk hayatına kısa süre önce son veren Ryan Babel, A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Hollandalı eski futbolcu, Türkiye'de takımların gündemine dair soruları da cevapladı.

"TALISCA, FENERBAHÇE'YE FAYDALI OLUR"

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemden takım arkadaşı Anderson Talisca ile ilgili soruya Ryan Babel, "Talisca 5-6 yıldır Suudi Arabistan'da. Beşiktaş'tayken çok yetenekli bir oyuncuydu. Futbolu takip eden birisi olarak onun Avrupa'da olmasını istersiniz. O böyle bir yol seçti ve saygı duymamız gerekir. Yine de Fenerbahçe'ye faydalı olacağını düşünüyorum" cevabını verdi.

"VAN BRONCKHORST İYİ BİR TERCİH"

Futbolculuk döneminde forma giydiği Beşiktaş ve Galatasaray'ın durumunu değerlendiren Ryan Babel, "Galatasaray son birkaç yıldır çok iyi gidiyor ve şu anda da gelişmeye devam ediyorlar. Beşiktaş, son şampiyonluğun ardından sıkıntılı bir döneme girdi. Bence kendileri için öz güven kazanabilecekleri bir döneme girdiler, van Bronckhorst iyi bir tercih. Beşiktaşlılar biraz daha dişlerini sıkmalılar. Güzel şeyler için sabır gerekir. Beşiktaş için sezon hala devam ediyor, daha çok yolları var. Transfer döneminde önemli hamleler yapacaklarını düşünüyorum. İnsanların van Bronckhorst konusunda biraz daha beklemesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"OSIMHEN'İN HARİKA BİR YETENEĞİ VAR"

Babel, Victor Osimhen ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Osimhen harika bir oyuncu, harika bir yeteneği var. Türkiye ona sahip olduğu için mutlu olmalı. Osimhen'in de kendi kariyerini inşa edebilmesi için iyi bir platform sağlanmış olacak Türkiye'de. Kariyerinin geleceğine dair karar vermesi gerekiyor. 'Galatasaray'da mı kalacak yoksa başka bir takıma mı gidecek' bunun kararını vermeli."

Galatasaray'ın transfer politikasını yorumlayan Ryan Babel, "Mertens, Galatasaray'da çok iyi gidiyor. Daha önce bir röportajda biraz eleştirmiştim. Zamanında Falcao ile beraber oynarken daha genç oyuncuları toparlayabilmek için bir durum vardı. Ancak zaman geçtikte Galatasaray daha da yaşlı oyuncuları aldı. Ancak günün sonunda Galatasaray şampiyon oldu, demek ki doğru kararı vermişler" dedi.