Son dakika: Yasin Öztekin'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası! "Kerem, Barcelona'ya gidecek"

2. Lig ekiplerinden Bucaspor forması giyen Yasin Öztekin, Radyospor'da Özgür Sancar'a açıklamalarda bulundu. Öztekin, Galatasaray'dan Yunus Akgün ve Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili dikkat çeken sözler kullandı.

Yunus Akgün için konuşan Yasin Öztekin, "Yunus Akgün bence şu anda Türkiye'nin en iyi kanatlarından bir tanesi. Özellikle bu sezon ayrı oynamaya başladı. En son Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu ile görüşmüştüm. Benfica'ya gittikten sonra. Ona, 'Türkiye'de oynamak çok kolay değil. Ama Benfica'ya gidip bir sene sonra transfer yapabilirsin' demiştim. Şu anda gayet iyi gidiyor. Yunus da bence Avrupa'nın her takımında oynar. Gittiği yerde başarılı olur. Türkiye'deki her oyuncu Avrupa'ya gidip orada başarılı olabilir." dedi.

"Kerem Benfica'dan çok daha büyük bir kulübe gider mi, ne dersin?" sorusuna Yasin Öztekin, "Bence bu sene gidecek. Bence Barcelona'ya gidecek diye düşünüyorum. İçimde öyle bir his var. Oynayabilecek kapasitesi de var. Şu anda Benfica'da her maçta gol atıyor, asist yapıyor. Ben ona da 1 sene sonra transfer yapacağını söyledim. İnşallah Barcelona'da onu canlı izleriz" yanıtını verdi.

YUNUS'UN PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 16 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki Yunus Akgün, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

KEREM'İN PERFORMANSI

Benfica'da bu sezon 11 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, 8 gol attı ve 3 asist yaptı. Sporx