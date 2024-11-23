Sosyal medyanın en iyisi Atletico Madrid

2011 -2015 yıllarında Milli Futbolcu Arda Turan'ın da formasını giydiği İspanyol Kulüp Atletico Madrid, Roma'daki Sala Protomoteca del Campidoglio'da, kulüplerin futbol iletişimi alanındaki başarısını ödüllendiren 'Sosyal Futbol Zirvesi Ödülleri 2024'te dünya çapında prestije sahip "En İyi Dijital ve Sosyal Medya Takımı" ödülünü aldı. Atletico Madrid ödülünü; kulüplerin, kurumların ve sektörün önde gelen şirketlerinin temsilcilerinin katıldığı Roma'daki törenle aldı.

Ödül, Madrid temsilcisinin yaratıcılığı, teknolojiyi ve hikaye anlatımını bir araya getirebilen yenilikçi ve ilgi çekici içerik yaratma konusundaki başarısı nedeniyle verildi. Kulübün duyguları, değerleri ve başarıları dijital ortam üzerinden aktarma yeteneği, onu sadece taraftarları için değil, aynı zamanda sektördeki profesyoneller için de bir referans haline getirdi.

Bu ödül, her yıl futbol endüstrisindeki başarılı örnekleri ödüllendiren, büyük uluslararası prestije sahip bir etkinlik olan "SFS Ödülleri 2024" çerçevesinde verildi.