Emre Mor, Eyüpspor’da neden maça çıkmıyor?

Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'den Eyüpspor'a kiralanan Emre Mor'un günler sonra antrenmanlara çıktığı öğrenildi. Öte yandan genç futbolcu sık sık yurt dışına çıktığı kaydedildi. Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Emre Mor, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'a 1 sezonluğuna kiralandı.



27 yaşındaki futbolcu, transfer olduğu Eyüpspor'da henüz resmi maça çıkmadı. Yıldız oyuncu Süper Lig'de 13 müsabakada yedek kulübesine de oturmadı. Emre Mor'un Eyüpspor'a transfer olduğu ilk zamanlarda da sık sık yurt dışına gittiği öğrenildi.

4 GÜN ARADAN SONRA ANTRENMANA ÇIKTI

Eyüpspor'un tesislerde yaptığı idmana son olarak 20 Kasım'da çıkan Emre Mor, 4 günün ardından bugün geri döndü. Arda Turan, Emre Mor için "Rahatsızlık geçirdi, antibiyotik kullanıyor. Sahalara geri dönmesi için 1 ay gerekiyor" demişti. (Fanatik)