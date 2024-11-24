FENERBAHÇE HABERİ: Sol bekte en güçlü aday Sergio Reguilon

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatmasının ardından bu bölgeyi güçlendirmek istiyor. Sol bek arayışlarına devam eden sarı-lacivertlilerle ilgili gündem olacak bir iddia ortaya atıldı. Todofichajes'te yer alan habere göre; Tottenham forması giyen Sergio Reguilon, Fenerbahçe'de sol bek bölgesi için en güçlü aday. Tottenham kadroda düşünülmeyen İspanyol futbolcunun bedelsiz olarak takımdan ayrılmasına izin verecek.

MOURINHO'DAN TRANSFER TELEFONU

Haberde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Tottenham'da beraber çalıştığı tecrübeli futbolcuyu bizzat aradığı aktarıldı. Sergio Reguilon bu sezon Tottenham formasıyla süre almadı. 27 yaşındaki sol bekin İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Reguilon'un güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro. (Fotomaç)