Galatasaray maçında kırmızı kart gören Ege Bilsel, "Fener ağlama" paylaşımı ortaya çıktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK'ya konuk oldu. Bodrum FK'da 21. dakikada Mertens'e yaptığı faulün ardından sarı kart gören Ege Bilsel, 45. dakikada bu kez Torreira'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.
4 YIL ÖNCE "FENER AĞLAMA" TWEETİ ATMIŞ
Takımını ikinci 45 dakikada eksik bırakan Ege, 30 Nisan 2020'de kişisel sosyal medya hesabından yaptığı "Fener ağlama" paylaşımı ortaya çıktı. Yıllar önce yaptığı paylaşımdan dolayı Fenerbahçe taraftarlarının yoğun tepkisiyle karşılaşan genç futbolcu, maç henüz tamamlanmadan telefonunu eline alarak söz konusu paylaşımını sildi.