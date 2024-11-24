Galatasaray maçında kırmızı kart gören Ege Bilsel, "Fener ağlama" paylaşımı ortaya çıktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK'ya konuk oldu. Bodrum FK'da 21. dakikada Mertens'e yaptığı faulün ardından sarı kart gören Ege Bilsel, 45. dakikada bu kez Torreira'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.