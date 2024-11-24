Jose Mourinho, İngiltere’ye mi dönüyor? West Ham iddialarına yanıt

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho, oynattığı futbol ve açıklamalarıyla tartışma konusu olmaya devam ediyor. Ligin 11. haftasında Trabzonspor galibiyetinin ardından Türk ligini "çekicilikten yoksun" olarak nitelendiren Mourinho, "Fenerbahçe'den ayrıldığımda en iyi tercihim İngiltere'ye dönmek olacak. UEFA müsabakalarına katılmayan bir kulüp, hatta Premier Lig'in alt sıralarındaki bir takım ideal olabilir" diyerek Premier Lig'e dönüş sinyalleri verdi. Deneyimli teknik adamın bu sözleri, isminin Newcastle United ve West Ham United gibi kulüplerle anılmasına neden oldu.

WEST HAM İHTİMALİ ZAYIF

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Newcastle United'ın mevcut teknik direktörü Eddie Howe ile devam etmeyi planladığı öğrenilirken, West Ham United'ın Mourinho'yu takımın başına getirme ihtimali düşük görünüyor. Football Insider'a konuşan gazeteci Pete O'Rourke, Mourinho'nun Premier Lig'deki adını gündemde tutmak için bir strateji izlediğini belirtti. Ayrıca West Ham'ın, Julen Lopetegui ile yollarını ayırsa bile Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılışıyla ilgili mali yükümlülükleri karşılamasının zor olduğu ifade edildi. (Fotomaç)