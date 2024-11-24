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Giriş Tarihi: 24.11.2024 09:47

Pendikspor: Adalet nerede?

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, sezon başından beri oynadıkları 13 maçta kendilerine penaltı kararı verilmediğini belirterek, hakem hatalarına karşı haklarını savunmak için sonuna kadar takipçisi olacaklarını açıkladı.

İHA
Pendikspor: Adalet nerede?
Kırmızı-Beyazlı takımın sosyal medya hesabından 'Adalet nerede?' etiketiyle yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"3. hafta Adanaspor maçında verilmeyen net iki penaltı! 4. hafta Iğdır FK karşılaşmasında aleyhimize verilen komik penaltı kararı! 13. hafta Ümraniyespor maçında lehimize bir kez daha verilmeyen penaltı kararı! Sezon başından beri oynanan 13 maçta lehimize hiçbir pozisyonda verilmeyen penaltılar! Sistematik olarak emeklerimizi hiçe sayan hakem kararları karşısında taraftarlarımızın ve camiamızın haklarını savunmak için bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız!"
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Pendikspor: Adalet nerede?
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