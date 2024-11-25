Asla bırakmam!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, oyuncularını dönen top konusunda uyardığını ancak bu şekilde maçı kaybettiklerini söyledi. Takımın çok izin yaptığıyla ilgili eleştirilere Hollandalı çalıştırıcı, "9 senedir hocalık yapıyorum, bu konuyla ilgili yorum duymamıştım.şeklinde yanıt verdi. "Şampiyon olacağız" demediğini ifade eden 49 yaşındaki teknik adam, "Şampiyon olmak için elimizden geleni zorlayacağız dedim" diye konuştu. 13 puanın büyük bir fark olduğunu da aktarırken şöyle devam etti: "İstediğimiz yerde değiliz.Sporda bazen kazanırsınız bazen zor anlar yaşarsınız. Ben de sorumluluk alıyorum.Şampiyonluk zor ama ben hiçbir zaman pes etmem. Benim doğam bu. Devam edeceğiz asla bırakmayacağız."Beşiktaş ile 100. maçına çıkan Gedson Fernandes, bitiş düdüğüyle taraftarların yanına gitti. Futbolseverlerden özür dilediğini açıklayan Portekizli orta saha, karşılaşmanın ardından şöyle konuştu: "Taraftarlarımızdan özür diledim. Onlar bize her zaman destek oluyor, bu yüzden özür dilememiz gereken ilk kişiler onlar. İyi günde de kötü günde de gerçekçi olmalı, aynaya bakmalı ve daha çok çalışmalıyız. Biz bir aileyiz, kaybettiğimizde birlikte kaybediyor, kazandığımızda birlikte kazanıyoruz. Birlik ve beraberliği sağlayarak bu kötü sonuçların üstesinden geleceğiz. Bu oyun, bu kulübün hak ettiği seviyede değil."Beşiktaş'ın eski yöneticisi Emre Kocadağ, siyah-beyazlıların aldığı yenilginin ardından sosyal medyada Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın 2023 yılındaki paylaşımını alıntıladı. Arat'ıntwitini paylaşan Kocadağ altına "Sütlacın dibi tuttu" notunu yazdı.Beşiktaş ile Fenerbahçe 7 Aralık'ta Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu maça iki haftalık bir süre kalırken, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho rakibini mercek altına aldı ve dünkü Göztepe karşılaşmasını tribünden takip etti.Portekizli çalıştırıcı, siyahbeyazlıları yakından takip etti ve rakibinin analizini yaptı.Beşiktaş, maç öncesi kadın ve çocuk şiddetine dikkat çekti. Siyah-beyazlı futbolcular, ısınmayayazılı tişörtlerle çıktı.