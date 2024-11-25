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Giriş Tarihi: 25.11.2024 15:41

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo, Atalanta'da ilk 11'i unuttu

Galatasaray'dan Atalanta'ya kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo, İtalyan ekibinde 11 maçta süre bulurken, bu karşılaşmaların hiçbirine ilk 11'de başlamadı.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo, Atalanta’da ilk 11’i unuttu

Galatasaray'dan Atalanta'ya yaz transfer döneminde kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo için çarpıcı bir detay ortaya çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, Atalanta forması altında 11 maçta süre buldu. Zaniolo söz konusu 11 maçın hiçbirine ilk 11'de başlamadı.

Teknik direktörü Gian Piero Gasperini tarafından sürekli hamle oyuncusu olarak kullanılan Zaniolo, Atalanta'da 11 maçta 229 dakika süre buldu. İtalyan futbolcu, sonradan süre bulduğu 11 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Atalanta'dan Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Zaniolo'nun sözleşmesinde 20 maçta forma giymesi durumunda devreye girecek 15.5 milyon euro'luk satın alma maddesi bulunuyor.

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GALATASARAY HABERİ: Zaniolo, Atalanta'da ilk 11'i unuttu
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