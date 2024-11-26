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Giriş Tarihi: 26.11.2024 13:08

Bodrum FK'nın kırmızı kart sorunu

Süper Lig'de evinde Galatasaray'a 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ve düşme hattından kurtulamayan Bodrum Futbol Kulübü, son maçlarda gördüğü kırmızı kartlarla rakiplerine avantaj sağladı.

DHA
Bodrum FK’nın kırmızı kart sorunu

Yeşil-Beyazlılar galip gelemediği son 6 maçın 3'ünde 1 kişi eksik kaldı. Bodrum FK bu süreçte ilk olarak Kasımpaşa deplasmanında Seferi'nin 45'inci dakikada oyundan atılmasıyla 10 kişi mücadele etti, karşılaşma golsüz sona erdi.

Bodrum FK 2 hafta sonra iç sahada oynanan Alanyaspor karşılaşmasını yine 11'e 11 bitiremedi. Musah Muhammed maçın 64'üncü dakikasında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bodrum FK bu karşılaşmadan da golsüz beraberlikle ayrıldı.

Son Galatasaray karşılaşmasında ise bu kez genç Ege kırmızı kart gördü. Maçın 45'inci dakikasında 2'inci sarı kartını gören 20 yaşındaki bek takımını eksik bıraktı. Bodrum FK bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılamadı. Ege ekibinde 5'inci haftada Başakşehir'le oynanan karşılaşmada Fredy de 59'da kırmızı kart görmüş, Bodrum FK sahadan 1-0 yenik ayrılmıştı.

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Bodrum FK'nın kırmızı kart sorunu
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