"Cham ve Banza resital yaptı, Fırtına koptu"

Adana Demirspor'u sahasında 5-0 mağlup eden Trabzonspor bu galibiyetle hem büyük bir moral buldu hem de puanını 15'e çıkartarak puan sıralamasında 13'üncülükten 10'uncu sıraya yükseldi. Adana Demirspor maçı öncesinde -2 averaja sahip olan bordo-mavili takım attığı 5 golle artı 3 averaja geçmiş oldu.

ADANA DEMİRSPOR'A ÜSTÜNLÜĞÜ DEVAM ETTİ

Karadeniz ekibi bu farklı galibiyetiyle Adana Demirspor karşısında Nisan 1995'den bu yana rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini de almış oldu. Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde iç saha mağlubiyeti almadığı takımlar arasında en fazla konuk ettiği rakibi Adana Demirspor (15 galibiyet, 4 beraberlik) oldu. Bordo-mavililer Adana Demirspor'u konuk ettiği 10 Süper Lig maçını da kazandı.

İKİ OYUNCU DAMGA VURDU

Trabzonspor'da Adana Demirspor karşısında 3 gol iki asiste imza atan Muhammed Cham ile 2 gol kaydeden Simon Banza maça adeta damga vuran isimler oldu. Trabzonspor'da Adana Demirspor ağlarına 3 gol atan Muhammed Cham ile 2 gol kaydeden Simon Banza, Ocak 2020'den bu yana Trabzonspor formasıyla bir Süper Lig maçında 2'den fazla gol atan ilk takım arkadaşları oldu. (Sörloth 3 gol, Nwakaeme 2 gol, Kasımpaşa maçı)

MUHAMMED CHAM YILDIZLAŞTI

Trabzonspor'un bu sezon yeni transferlerinden Muhammed Cham, Adana Demirspor maçında ortaya koyduğu performansla adeta yıldızlaştı. Karadeniz ekibinin bu sezon Süper Lig'de attığı en erken golü Adana Demirspor ağlarına gönderen Avusturyalı oyuncu 3 gol, 2 asist, 8 şut, 6 şut pası, 7 rakip ceza sahasında topla buluşma ve %89 pas oranıyla oynadı. Profesyonel kariyerinin ilk hat-trick'ini Adana Demirspor karşısında yapan Muhammed Cham, 2014-15'ten bu yana bir Süper Lig maçında beş gole katkıda bulunan ilk oyuncu da oldu. Cham ayrıca bu sezon bir Süper Lig maçında en fazla şutta (14) payı bulunan oyuncu oldu. Cham bu performansıyla bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde bir maçta 5 gole katkı sağlayan tek oyuncu olarak olağanüstü bir performans sergiledi. Başarılı oyuncu aynı zamanda Adana Demirspor maçında, Trabzonspor'un en çok mesafe (12.09 km) kat eden oyuncusu oldu.

BANZA GOL KRALLIĞINA ORTAK OLDU

Bordo-Mavili takımda Adana Demirspor maçında yıldızlaşan bir başka oyuncu ise golcü isim Simon Banza oldu. Banza Adana Demirspor ağlarına gönderdiği 2 golle gol sayısını 8'e çıkartarak gol krallığı yarışında da zirveye ortak oldu. Beşiktaşlı Ciro Immobile ile zirveyi paylaşan Banza attığı 2 gol ile bu sezon en fazla Süper Lig maçında (Konyaspor, Fenerbahçe ve Adana Demirspor) 2 gol atan oyuncu da oldu.

GÜNEŞ, AYBABA'YI YAKALADI

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş de Adana Demirspor maçında önemli bir istatistiğe imza attı. Güneş, Süper Lig tarihinde Rıza Çalımbay'ın (646) ardından en fazla maçta görev yapan teknik direktör konumundaki Samet Aybaba'yı yakaladı (621).

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de Trabzonspor'un 5 golle dönmesini farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı. Trabzon yerel basınında Trabzonspor'un galibiyetini şu şekilde yer aldı:

Taka: Cham ve Banza resital yaptı, fırtına koptu

Ekspres: Cham gururla sunar

Karadeniz: Aferin çocuklar, yüreğinize sağlık

Günebakış: Trabzon'a hayat öpücüğü