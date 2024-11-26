FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’da Talisca haftası

Kanarya'nın transferdeki bir numaralı hedefi belli; Anderson Talisca… Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen hücum oyuncusu, sarı-lacivertli takımın Brezilyalı futbolcuları Becao ve Fred'i takibe alarak taraftara yeşil ışığı çakmıştı.

Beşiktaş'ta birlikte forma giydiği Ryan Babel ise arkadaşı için "5-6 yıldır Suudi Arabistan'da. Onun gibi bir oyuncu Avrupa'da olmalı. F.Bahçe'ye faydalı olacağını düşünüyorum" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Sarı-Lacivertli yönetim, bu transferi bu hafta ya da en geç Beşiktaş derbisi öncesi bitirmeyi hedefliyor.