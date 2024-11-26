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Giriş Tarihi: 26.11.2024 09:07

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da Talisca haftası

Fenerbahçe taraftarı, Anderson Talisca'nın Sarı-Lacivertli formayı giymesini istiyor.

SPOR SERVİSİ
FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’da Talisca haftası

Kanarya'nın transferdeki bir numaralı hedefi belli; Anderson Talisca… Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen hücum oyuncusu, sarı-lacivertli takımın Brezilyalı futbolcuları Becao ve Fred'i takibe alarak taraftara yeşil ışığı çakmıştı.

Beşiktaş'ta birlikte forma giydiği Ryan Babel ise arkadaşı için "5-6 yıldır Suudi Arabistan'da. Onun gibi bir oyuncu Avrupa'da olmalı. F.Bahçe'ye faydalı olacağını düşünüyorum" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Sarı-Lacivertli yönetim, bu transferi bu hafta ya da en geç Beşiktaş derbisi öncesi bitirmeyi hedefliyor.

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FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da Talisca haftası
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