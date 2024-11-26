Galatasaray’da veda sinyalleri!

Galatasaray'da bu sezon Sanchez ve Abdülkerim'in başarılı performanslarının ardından kulübeye mahkum kalan Victor Nelsson için devre arasında gelecek tekliflerin masaya yatırılacağı öğrenildi. Sanchez'in cezalı olduğu Bodrumspor deplasmanında da 11'de şans bulamayan Danimarkalı stoper için 10 milyon euronun üzerindeki tekliflerin değerlendirmeye alınacağı belirtildi.



BURUK SATIŞINA ONAY VERDİ



Milli takım arasından dönüşte takımla beraber sadece tek antrenmana çıkan tecrübeli stoperin yerine Metehan'ı tercih eden Teknik Direktör Okan Buruk'un Danimarkalı futbolcunun satışına onay verdiği bildirildi. Devre arasında bazı bölgelere takviyeler yapmayı planlayan ve söz konusu hamleler için kaynak yaratmaya çalışan yönetimin kulübün kasasına para koymak için 26 yaşındaki futbolcu için gelen teklifleri değerlendirmeyi planladığı belirtildi.



KASAYA 10 MİLYON EURO GİRECEK



Kasasına bu satışla minimum 10 milyon euroyu koymayı planlayan sarıkırmızılıların böylece elde edilecek gelirle düşündüğü takviyeleri yapabileceği kaydedildi. Danimarka'nın Kopenhag takımından 2020-21 sezonunda 7 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a gelen Victor Nelsson, 122'si ilk 11 olmak üzere 135 maçta sarı-kırmızılı formayı terletirken 4 kez de ağları havalandırdı. (Milliyet)