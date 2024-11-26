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Giriş Tarihi: 26.11.2024 09:18

Gözler, Riva'daki TFF toplantısında! İstifa iddiaları yalanlanmıştı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da bulunan merkez binasında önemli bir toplantı yapacak. İstifa iddialarının yalanlanması sonrası bugünkü toplantıdan çıkacak kararlar ve yapılacak açıklamalar kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

Gözler, Riva’daki TFF toplantısında! İstifa iddiaları yalanlanmıştı
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da bulunan merkez binasında önemli bir toplantı yapacak. Önceki gün TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifa edeceği yönündeki haberler gündeme bomba gibi düşmüştü.

Hacıosmanoğlu'nun, yönetim kurulu whatsapp grubuna "Olağanüstü kongre kararı alalım, içimizden biri başkan olarak devam etsin" şeklinde yazığı iddia edilen mesaj şok etkisi yaratmıştı.

TFF başkanı daha sonra yaptığı açıklamada ise "Şahsımın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa ettiğime dair asılsız haberler ve söylentiler dolaşmaktadır. Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım" diyerek istifa iddialarını net bir dille yalanlamıştı.

Bu gelişmelerin ardından bugünkü toplantıdan çıkacak kararlar ve yapılacak açıklamalar kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

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Gözler, Riva'daki TFF toplantısında! İstifa iddiaları yalanlanmıştı
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