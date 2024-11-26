Göztepe genç kadrosuyla fark yaratıyor

Sezon başında, 2 sene sonra döndüğü Süper Lig için gelecek vaat eden, yetenekli futbolcuları renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar iskelet kadrosunu da büyük ölçüde koruyarak maratona başladı. Son Beşiktaş karşılaşmasında yine genç bir kadroyla mücadele eden Göz-Göz hem oynadığı pozitif futbol hem de attığı gollerle büyük beğeni topladı.

Göztepe'de 30 yaş üstü oyuncu olarak sadece sol bek İsmail Köybaşı ile sağ bek Nazım Sangare forma giydi. Takımın kaptanlığını yapan 35 yaşındaki İsmail, Beşiktaş karşılaşmasına ilk 11'de başlarken, 30 yaşındaki Nazım Sangare ise 77'de oyuna girdi. Göztepe'de en genç oyuncular 20 yaşındaki orta saha Anthony Dennis ve Victor Hugo Beşiktaş'a karşı mücadele etti.



21 yaşındaki Matsuki ve Taha, 22 yaşındaki Romulo, Juan, Fofana ve Miroshi de İstanbul'da sarı-kırmızılı formayla başarılı bir şekilde mücadele etti. Takımın genç futbolcularından 23 yaşındaki orta saha Solet ve 24 yaşındaki stoper Bokele de Beşiktaş karşılaşmasında görev yaptı. Solet ilk yarının sonlarına doğru sakatlanıp oyundan çıktı. Bokele ise önce kendi ağlarını sarstı ardından Beşiktaş'a golünü attı.