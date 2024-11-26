Göztepe’ye Isaac Solet’ten kötü haber!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Isaac Solet şoku yaşanıyor. İzmir ekibinin 4-2 kazandığı Beşiktaş maçında sakatlanan 23 yaşındaki genç oyuncunun durumu belli oldu.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Isaac Solet'in, sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkiklerinde sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Solet'in sahalara dönmesinin yaklaşık 6 ayı bulacağı öğrenildi.