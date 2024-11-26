Son dakika: Galatasaray’a Fransa’dan genç kanat! Ernest Nuamah...

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray devre arasında yapacağı transferler için yoğun mesai harcıyor.

Sarı-Kırmızılılar, ekonomik krizde olan ve devre arasında oyuncu satışı yapacak olan Lyon'un yıldızına göz dikti. Cimbom, Fransız ekibinin 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ernest Nuamah'ı transfer etmek için harekete geçti.

YENİDEN DEVREYE GİRDİ

Galatasaray, genç yıldızı Danimarka ekibi Nordsjaelland'da forma giydiği dönemde de kadrosuna katmak istiyordu. Ancak Nuamah, geçtiğimiz yıl Belçika Ligi takımlarından Molenbeek'e transfer oldu. Sarı-Kırmızılılar o dönem alamadığı yıldız futbolcu için yeniden masaya oturacak.

10 MİLYON EUROYA BİTEBİLİR

Galatasaray'ın transferi 10 milyon Euro'ya bitirmek istediği öğrenildi. Ekonomik krizde olan Lyon'un bu rakamı kabul etmesi bekleniyor.

Bu sezon Lyon formasıyla 10 maçta görev alan Nuamah, gol ve asist üretemedi. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Ganalı kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. 12 kez Gana Milli Takım formasını giyen Nuamah, 3 kez de fileleri havalandırmayı başardı. (Takvim)