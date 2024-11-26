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Giriş Tarihi: 26.11.2024 15:56

Son dakika: TFF'de kritik toplantı sona erdi! İbrahim Hacıosmanoğlu'na tam destek...

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bulunan merkez binasında toplandı. Yönetim, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika: TFF’de kritik toplantı sona erdi! İbrahim Hacıosmanoğlu’na tam destek...

TFF Yönetim Kurulu toplantısında Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na tam destek çıktı.

TV100'den Ersin Düzen'in haberine göre; Tüm yöneticiler, toplantı başında tek tek söz alarak başkanın yanında olduklarını belirtti. İbrahim Hacıosmanoğlu, herkese teşekkür ederek, istifasının söz konusu olmadığını, son 2-3 günde yapılan haberler ve sosyal medyadaki algıyla daha da güçlendiklerini vurguladı.

2015 yılına ait olan görüntüleri, Karadağ'da çekilmiş gibi gösteren ve paylaşım yapan hesaplarla ilgili TFF hukuk departmanı harekete geçti.

Öte yandan yapılan toplantıda Uluslar Ligi Play-Off'taki Türkiye-Macaristan maçının İstanbul'da oynanmasına yönelik ortak bir görüşün ortaya çıktığı belirtildi. Stadyum ismi daha saha sonra belirlenecek.

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Son dakika: TFF'de kritik toplantı sona erdi! İbrahim Hacıosmanoğlu'na tam destek...
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