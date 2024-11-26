Son dakika: Zaha’dan Galatasaray’a bir kötü haber daha!

Geçtiğimiz sezon 102 puan toplayarak şampiyon olan ve tarihi bir dönem geçiren Galatasaray, 2023/24 yaz transfer döneminin de en hızlı takımlarından biri olmuştu. Sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biriyse Wilfried Zaha'ydı.

Galatasaray, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan tecrübeli yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.Transferiyle büyük yankı uyandıran Fildişili futbolcu, performansıyla bekleneni veremedi.



Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi kadroda düşünülmeyen Zaha'yı Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'a kiraladı.32 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibinde de istenen performansı sergileyemedi.Lyon ile sadece 5 maçta süre alabilen tecrübeli kanat oyuncusu, 1 gollük bir katkı sağladı.Fransız ekibinin de Zaha'nın performansından memnun olmadığı ve Fildişili futbolcunun ocak ayında Galatasaray'a döneceği öğrenildi.

Ara transfer döneminde sarı-kırmızılılara dönecek olan Wilfried Zaha'nın eski takımı Crystal Palace'a gideceği iddia edilmişti.Manchester United ve Tottenham'da şef scoutluk yapan Mick Brown, Zaha'nın İngiliz ekibine transferi hakkında açıklamalarda bulundu.



CRYSTAL PALACE'A DÖNME İHTİMALİ DÜŞÜK

Football Insider'a konuşan Brown, Wilfried Zaha'nın Crystal Palace'ın dönme olasılığının düşük olduğunu söyledi.

"GALATASARAY'A GİTTİĞİNDEN BERİ..."

Mick Brown konuyla ilgili "Crystal Palace'ın Zaha için çabalayacağını sanmıyorum. Palace onu herkesten iyi tanıyor ve orada çok yüksek bir itibar görüyor. Ancak Galatasaray'a gittiğinden beri ve şimdi de Lyon'daki performansı kırmızı bayrak kaldırdı.

"ESKİ ZAHA OLMAYABİLİR"

Perde arkasında yaşanan bazı şeyler var ve bazı maçlarda kadro dışı bırakıldı. Benim için asıl mesele, kendileri için çok iyi işler başarmış bir oyuncuyu geri alabileceklerini düşünmenin kolay olması. Ancak o, daha önceki Wilfried Zaha olmayabilir. Bu yüzden bir forvet oyuncusu transfer etmek isterlerse başka yerlere bakacaklarını düşünüyorum. Kulübün kendisiyle olan bağlantısı nedeniyle her zaman gündemde olacak bir şey ve bu tür şeyler hızla gerçekleşebilir ancak şu anda düşündükleri bir transfer değil." ifadelerini kullandı.

Wilfried Zaha'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro. (Fotomaç)