Fenerbahçe, Avrupa’da 279. kez sahne alacak

Sarı-Lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 278 müsabakada 110 galibiyet ve 110 mağlubiyet yaşarken, 58 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 379 kez havalandırırken, kalesinde 397 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 141. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 140 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-Lacivertli ekip, bu müsabakalarda 61 galibiyet elde ederken, rakiplerine 44 kez kaybetti. 35 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 196 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 177 gole engel olamadı.

BU KULVARDA 71. DEPLASMAN

Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 71. kez deplasman maçına çıkacak. Söz konusu kulvarda daha önce 70 dış saha maçı oynayan sarı-lacivertliler, 23 galibiyet, 17 beraberlik ve 30 yenilgi yaşadı. Rakip sahada çıktığı 70 maçta 81 gol atan Fenerbahçe, rakiplerinin 107 golüne ise engel olamadı. Jose Mourinho'nun ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son deplasman maçında Hollanda'nın AZ Alkmaar ekibine 3-1 kaybetmişti.

AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle: