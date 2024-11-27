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Giriş Tarihi: 27.11.2024 11:30

Fenerbahçe, Avrupa'da 279. kez sahne alacak

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 279. karşılaşmasına çıkacak.

AA
Fenerbahçe, Avrupa’da 279. kez sahne alacak

Sarı-Lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 278 müsabakada 110 galibiyet ve 110 mağlubiyet yaşarken, 58 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 379 kez havalandırırken, kalesinde 397 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 141. SINAV
Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 140 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-Lacivertli ekip, bu müsabakalarda 61 galibiyet elde ederken, rakiplerine 44 kez kaybetti. 35 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 196 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 177 gole engel olamadı.

BU KULVARDA 71. DEPLASMAN
Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 71. kez deplasman maçına çıkacak. Söz konusu kulvarda daha önce 70 dış saha maçı oynayan sarı-lacivertliler, 23 galibiyet, 17 beraberlik ve 30 yenilgi yaşadı. Rakip sahada çıktığı 70 maçta 81 gol atan Fenerbahçe, rakiplerinin 107 golüne ise engel olamadı. Jose Mourinho'nun ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son deplasman maçında Hollanda'nın AZ Alkmaar ekibine 3-1 kaybetmişti.

AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

86

43

25

18

124

86

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

9

4

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

38

14

12

12

56

46

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

6

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

UEFA Konferans Ligi

18

12

-

6

44

23

TOPLAM

278

110

58

110

379

397

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Fenerbahçe, Avrupa'da 279. kez sahne alacak
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