Fenerbahçe, Merih Demiral için harekete geçti

Fenerbahçe, altyapısından yetişen milli yıldız Merih Demiral'ı kiralamak için Suudi ekibi Al-Ahli ile ilk temasını kurdu. Geçen sezon Atalanta'dan 16 milyon 600 bin euro bonservisle Al-Ahli'ye transfer olan Merih, her fırsatta Fenerbahçe'de yarım kalan işini tamamlamak istediğini belirtmişti. Sarı-lacivertliler, Anderson Talisca transferinde olduğu gibi Merih'i de satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.

Merih, futbol kariyerine Karamürsel'de başladıktan sonra 2011'de Fenerbahçe altyapısına geçmiş, ancak dönemin başkanı Aziz Yıldırım'ın asgari ücretle sözleşme teklif etmesi sonrası Portekiz ekibi Alcanenense'ye transfer olmuştu. Daha sonra 2017'de Sporting Lizbon'a geçerek Avrupa kariyerine devam eden başarılı stoper, şimdi ise Fenerbahçe'ye geri dönmek için görüşmelerini sürdürüyor. (Fotomaç)