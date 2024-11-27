Gonzalo Tapia Galatasaray’a yakın

Hem ligde hem de Avrupa'da doludizgin bir şekilde yoluna devam eden G.Saray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda Şili basınından flaş bir iddia geldi. TNT Sports'ta yayınlanan Pelota Parada programına katılan gazeteci Jorge Cubillos, Universidad Catolica forması giyen forvet Gonzalo Tapia'nın G.Saray ile anlaşmaya yakın olduğunu belirtti. Cubillos, transfer gelişmesiyle ilgili ilginç ayrıntılar da verdi:

ŞİLİ'DE OYNAMAK İSTEMİYOR

"22 yaşındaki forvetin takımıyla olan sözleşmesi 31 Aralık 2024'te bitiyor. Tapia, kulübüyle yapılan görüşmelerde bir sonuç alamadı. Şili'de rakiplerinden gelen teklifleri de geri çevirmiş durumda. Kendisi kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Bana şu an en yakın seçeneğin Türkiye'den Galatasaray takımı olduğunu söylediler. Maalesef, Catolica kulübü bir bonservis kazanmadan oyuncusundan ayrılmış olacak."

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON EURO

Şilili forvet, bu sezon 33 maçta 2.499 dakika sahada kaldı. Bu süre içinde Tapia, 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Genç golcü, 2024 yılının Eylül ayından itibaren Şili milli takımına davet ediliyor. Catolica formasını toplamda 117 kez giyen Tapia, 22 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi. Yetenekli isim, forvet mevkisinin dışında sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor. Gonzalo Tapia'nın güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro. (Akşam)