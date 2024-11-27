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Giriş Tarihi: 27.11.2024 13:46

Son dakika: Beşiktaş'ta gündem Domenico Berardi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Kara Kartal, Ciro Immobile'nin arkadaşı Domenico Berardi için düğmeye bastı. İşte haberin detayları...

Son dakika: Beşiktaş’ta gündem Domenico Berardi!

Forvet hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta Domenico Berardi ismi ön planda duruyor. İtalyan yıldızın son durumunu yakından izleyen siyah-beyazlı yönetim, detaylı bir hazırlık yapıyor. İtalya Serie B'de Sassuolo forması giyen Berardi, sakatlığını atlattıktan sonra hızlı bir geri dönüş yaptı. Bu sezon Serie B'de 6 maça çıkan 30 yaşındaki yıldız, 1 gol attı, 6 asist yaptı ve 352 dakika süre aldı. Aşil tendonu sakatlığını atlatan tecrübeli futbolcu, 5 Ekim tarihinden itibaren sahalara döndü. Berardi, İtalya Milli Takımı'nda Ciro İmmobile ile beraber oynamış ve EURO 2020 şampiyonluğunu kazanmıştı. (Fotomaç)

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Son dakika: Beşiktaş'ta gündem Domenico Berardi!
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