Son dakika: Yeni kahraman Michy Batshuayi!

Türkiye'de 3 büyük kulübün formalarını giyen tek yabancı futbolcu olarak tarihe geçen Michy Batshuayi, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'da da kendisine güvenenlerin yüzünü güldürüyor.

Sarı kırmızılı takımda Mauro İcardi ve Victor Osimhen'in ardından 3. santrfor konumuna düşmesine rağmen motivasyonunu hiç düşürmeden mücadelesine devam eden Belçikalı futbolcu, neredeyse her biri altın değerinde 4 gol atarak takımının Süper Lig'in zirvesine yerleşmesinde büyük pay sahibi oldu.

ÇIKTIĞI İLK MAÇTA GOLÜNÜ ATTI

Sarı kırmızılı formayı ilk kez giydiği ligin ilk haftasındaki Hatayspor maçının 70. dakikasında oyuna giren Michy Batshuayi, 90. dakikada kafayla fileleri havalandırıp Galatasaray'ı 2-1'lik galibiyete taşıdı. 4. haftadaki 5-1'lik Adana Demir deplasmanında 1 asist yapan Batshuayi, 2. golünü 5. haftada 3-1 kazanılan Gaziantep karşılaşmasında kaydederken 1 de asist yaptı. 31 yaşındaki futbolcu daha sonraki gollerini 12. haftadaki Samsunspor (3-2) ve Bodrum FK (1-0) karşılaşmalarında attı.

İSTATİSTİKLERDE ÖNE ÇIKMAYI BAŞARDI

Batshuayi, golleri ve asistleriyle Galatasaray'ın Hatay, Gaziantep ve Bodrum karşılaşmalarında eşitliği bozup 3 puan almasını sağladı. Ligde şans bulduğu 11 maçın sadece 1'inde ilk 11'de sahaya çıkan Belçikalı, toplam 303 dakika süre aldı. Ortalama 76 dakikada 1 gol atan Batsman, bu kategoride Osimhen ve İcardi'den daha başarılı performans sergiledi. 6 maçta 491 dakika oynayıp 6 gol kaydeden Osimhen, ortalama 82 dakikada 1; 7 karşılaşmada 528 dakika forma giyip 4 kez fileleri havalandıran İcardi ise 132 dakikada 1 gol sevinci yaşadı. (Hürriyet)