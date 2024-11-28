AZ ALKMAAR GALATASARAY CANLI | Aslan’ın gözü liderlikte

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı son 14 resmi maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, son karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen, 23.7 yaş ortalamasıyla turnuvanın en genç takımı durumundaki AZ Alkmaaar karşısında 3 puanı hedefliyor.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan sarıkırmızılılar, Avrupa Ligi'nde de aynı hedefi zorluyor ve ilk 8 için avantajı kapmak istiyor. 12 puanlı lider Lazio'yu takip eden Aslan, 10 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor. Galatasaray'da gözler, bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada da gol atan Yunus Akgün'ün üzerinde olacak. Sakatlıkları bulunan İcardi, Kaan Ayhan ve Sallai bugün takımdaki yerlerini alamayacak.

AZ ALKMAAR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

AZ Alkmaar: Zoet, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Kwakman, Koopmeiners, Mijanans, Meerdink, Van Bommel, Parrot

Galatasaray: Muslera, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Berkan, Mertens, Yunus, Osimhen