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Giriş Tarihi: 28.11.2024 09:25

AZ ALKMAAR GALATASARAY CANLI | Aslan'ın gözü liderlikte

UEFA Avrupa Ligi’nde 3 galibiyet, 1 beraberlikle bileği bükülmeyen Galatasaray, 20.45’te Hollanda’da AZ Alkmaar’la karşılaşacak. AZ Alkmaar - Galatasaray maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

AZ ALKMAAR GALATASARAY CANLI | Aslan’ın gözü liderlikte

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı son 14 resmi maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, son karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen, 23.7 yaş ortalamasıyla turnuvanın en genç takımı durumundaki AZ Alkmaaar karşısında 3 puanı hedefliyor.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan sarıkırmızılılar, Avrupa Ligi'nde de aynı hedefi zorluyor ve ilk 8 için avantajı kapmak istiyor. 12 puanlı lider Lazio'yu takip eden Aslan, 10 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor. Galatasaray'da gözler, bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada da gol atan Yunus Akgün'ün üzerinde olacak. Sakatlıkları bulunan İcardi, Kaan Ayhan ve Sallai bugün takımdaki yerlerini alamayacak.

AZ ALKMAAR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

AZ Alkmaar: Zoet, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Kwakman, Koopmeiners, Mijanans, Meerdink, Van Bommel, Parrot
Galatasaray: Muslera, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Berkan, Mertens, Yunus, Osimhen

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AZ ALKMAAR GALATASARAY CANLI | Aslan'ın gözü liderlikte
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