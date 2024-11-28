BEŞİKTAŞ HABERİ: Brad Friedel kendisini odaya kilitledi: Yüzüme söyleyin

Beşiktaş'a özellikle kadroda düşünülmeyen oyuncuları göndermesi için getirilen ve yönetim kurulu danışmanlığı görevi verilen Brad Friedel da görevden alındığını önceki gece mesajla öğrendi. Ayrılan futbolculardan sadece Muleka'dan 1 milyon Euro gelir sağlanması nedeniyle camiada eleştirilen ABD'li futbol adamının dün soluğu Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde aldığı ve kendisini odaya kapattığı öğrenildi.

Durumun kendisine sözlü olarak yüzüne karşı bildirilmesini isteyen Friedel'ın yaşananlardan rahatsız olduğu ifade edildi. Bu arada Brad Friedel, "Şu an yaşananlar için söyleyecek çok fazla şeyim yok. Önümüzdeki günlerde herkesin sorularını yanıtlayacağım ve yanıtlarım için kanıtları da sunabileceğim. Hakkımda söylenen tüm yalanları bu şekilde düzelteceğim" açıklamasını yaptı.

AYBABA: GERÇEKLERİ AÇIKLAYACAĞIM

Bu arada Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı bir diğer isim Samet Aybaba, cumartesi gününü işaret ederek elindeki belgelerle açıklamalarda bulunacağını bildirdi.

Aybaba, "Biz Beşiktaşlıyız. Kulübümüzün her zaman yanındayız. Cumartesi günü elimdeki belgelerle tüm gerçekleri açıklayacağım. Zaten 2-3 aydır yüzümüze bakılmıyordu. Görevden alındığımı WhatsApp mesajı ile öğrendim. Son 4 aydır Hasan Arat ile diyaloğumuz kopmuştu. Kendisi ile konuşamadığımız için kulüpte yaşanan her şeyi mektup yazarak aktardım. Cumartesi günü tüm sorulara cevap verip, son 1 yıl neler yaşandığını anlatacağım" dedi.