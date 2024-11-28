BEŞİKTAŞ MACCABI TEL AVIV CANLI | Kartal tarafsız sahada

Süper Lig'de son 4 maçında galibiyeti unutan ve yönetim olarak sıkıntılı günler yaşayan Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki çıkışını sürdürmek için sahaya çıkıyor.

Lyon ve Malmö galibiyetleriyle Avrupa Ligi'nde 6 puan ve averajla 18. sırada yer alan Siyah-Beyazlılar, 4 karşılaşmasını da kaybeden İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv karşısında ev sahibi olmasına rağmen maça Macaristan'ın Debrecen şehrinde ev sahipliği yapacak.

Kartal, rakibi ile geçmiş dönemde oynadığı iki maçta da galip gelmeyi başardı. Arnavutluk Milli Takımı'ndan sakat dönen Ernest Muçi, Maccabi karşısında takımdaki yerini alamayacak.

BEŞİKTAŞ - MACCABI TEL AVIV MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, İmmobile

Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lamkin, Stojic, Shlomo, Davidzada, Kanichowsky, Sissokho, Weslley, Peretz, Madmon, Turgeman