Beşiktaş’ta dev ödeme yükü!

Finansal kriterler kapsamında UEFA'ya borçsuzluk belgesi sunmak zorunda olan yönetim kurulunun bir ay içinde teknik heyet ve oyunculara tüm alacaklarını ödemesi gerekiyor. Futbolculara son iki aydır maaşlarının ödenmediği ifade edildi.

Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel'in borçları ödemek ve UEFA ile sorun yaşamamak için çalışma başlattığı bildirildi.

GÖÇMEZ İKNA EDİLDİ

Asbaşkan Onur Göçmez yaşanan gelişmeler nedeniyle istifa kararı aldı. Göçmez olağanüstü yönetim toplantısında istifasını Başkan Hasan Arat'a sundu. Ancak Göçmez futbolda yeni yapılanmaya gidileceği sözü üzerine kararından vazgeçti. İstifanın eşiğinde olan bir diğer Asbaşkan Mete Vardar da yeni yapılanma nedeniyle herhangi bir adım atmadı.

Kulüpten yapılan açıklamada Onur Göçmez'in istifanın Başkan Arat tarafından kabul edilmediği belirtilerek, Göçmez'in görevinin başında olduğu kaydedildi. Diğer yandan İletişimden Sorumlu Yönetici Prof. Dr. Işıl Zeybek de dün istifasını yönetime sundu.

HEDEF KARA BULUTLARI DAĞITMAK

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün Macaristan'ın Debrecen kentinde Maccabi Tel Aviv'le karşılaşacak. Krizdeki siyah-beyazlı takım, İsrail ekibini mağlup ederek kara bulutları dağıtmayı hedefliyor.

Kartal, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. Müsabaka UEFA'nın kararı doğrultusunda Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadı'nda seyircisiz olarak oynanacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı son 2 karşılaşmada Lyon ve Malmö'yü mağlup ederek 6 puana ulaşan Kartal 18. sırada yer alıyor. Dört maçını da kaybeden puansız Maccabi Tel Aviv ise 35. basamakta bulunuyor. İsrail ekibi son maçında Ajax'a deplasmanda 5-0 mağlup olmuştu.

Beşiktaş dün sabah İstanbul'da gerçekleştirdiği son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı takım ilk 15 dakikası basına açık tutulan çalışmanın ardından özel uçakla Debrecen'e giderek kampa girdi. Kartal'da sakatlığı bulunan Ernest Muçi kafilede yer almadı.