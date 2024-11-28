Katar’da kahraman Belhanda: 90+7’de galibiyeti getirdi!

Galatasaray ve Adana Demirspor'un eski yıldızı Younes Belhanda, sezon başında transfer olduğu Katar ekibi Al-Shamal'da etkileyici performans sergiliyor. 34 yaşındaki futbolcu, Al-Duhail karşısında 1 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekerken, son maçta Al-Rayyan'a karşı 90+7'de galibiyeti getiren golü atarak takımı için kritik bir rol üstlendi.

Santrfor pozisyonunda da görev alan Belhanda, Al-Shamal formasıyla çıktığı son iki maçta toplamda 2 gol ve 1 asist yaparak izleyenlerin beğenisini kazandı. Sezon boyunca 23 maçta 3 gol ve 8 asistlik katkı veren Belhanda, ilerleyen yaşına rağmen performansıyla övgü topluyor.