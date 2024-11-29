SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ta görevinden istifa eden Hasan Arat, veda etti: "Vakti geldi, gitmem gerekiyordu ve gidiyorum."

Beşiktaş'ta ilk olarak Futbol AŞ'deki görevinden istifa eden Hasan Arat, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile oynanan karşılaşmanın ardından kulüpteki başkanlık görevini de bıraktı.

Arat, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Beşiktaş camiası, bugün, içimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Hasan Arat, akşam saatlerinde Tüpraş Stadyumu müzesinin önünde taraftarlar, personeller ve basın mensuplarıyla vedalaştı. Arat, daha sonra burada açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamalar:

"17 yaşında bu kapıdan boynu dik, alnı açık geldiysem; bugün aynı şekilde alnım açık buradan çıkıyorum. Nezaket göstererek gelenler oldu, onlarla vedalaşmamış en doğal şey... Bizler gelip geçiciyiz, bugün burada bu görevi hep birlikte sonlandırmanın asaletini yaşıyoruz. Bunlar demokrasilerde normal şeyler var. Vakti geldi, gitmem gerekiyordu ve gidiyorum. Beşiktaş gençlere emanet, Beşiktaş'ı kimse kullanamayacak. Kriz dönemlerinde havlu atmayalım! Beşiktaş'ı sevmek için başkan olmak zorunda değilsiniz. Hakkınızı helal edin."

Hasan Arat, konuşmasının ardından tüm yöneticileri tek tek öptü ve toplantıyı sonlandırdı.