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Giriş Tarihi: 29.11.2024 09:16

Son dakika: Victor Nelsson gidiş biletini aldı! AZ Alkmaar performansına eleştiri yağmuru...

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında AZ Alkmaar'a konuk olan Galatasaray, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmaya ikinci yarı dahil olan Victor Nelsson, performansıyla adeta çıldırttı. Danimarkalı oyuncu, yaşadığı top kayıplarıyla sosyal medyada eleştirilerin de odağındaydı.

Son dakika: Victor Nelsson gidiş biletini aldı! AZ Alkmaar performansına eleştiri yağmuru...

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında AZ Alkmaar'a konuk olan Galatasaray, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Temsilcimizin golünü 43. dakikada Victor Osimhen atarken, Hollanda ekibinin golünü 2. dakikada Sven Mijnans kaydetti. Ayrıca AZ Alkmaar'da Smit, 90+3. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

NELSSON ÇILDIRTTI!

G.SARAY, ikinci yarıya Nelsson- Metehan değişikliği ile başladı. İlk yarıda yenilen golde büyük hatası olan Danimarkalı oyuncu, sonrasında da top kayıpları yaptı. Bu sezon forma bulmakta zorlanan Nelsson, dün hataları sonrasında sosyal medyada yerden yere vurulurken deneyimli futbolcunun devre arasında artık ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Son dakika: Victor Nelsson gidiş biletini aldı! AZ Alkmaar performansına eleştiri yağmuru...
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