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Giriş Tarihi: 30.11.2024 10:52 Son Güncelleme: 30.11.2024 11:26

ALANYASPOR TRABZONSPOR CANLI | Fırtına, Akdeniz’de 3 puan için sahada

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor. Bordo-Mavililer, bu sezon ilk deplasman galibiyetini almanın yanı sıra ilk kez üst üste kazanmayı da hedefliyor. Alanyaspor - Trabzonspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

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ALANYASPOR TRABZONSPOR CANLI | Fırtına, Akdeniz’de 3 puan için sahada

Geçen hafta sahasında ligin son sırasındaki Adana Demirspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla yenerek üzerindeki kara bulutları dağıtan Trabzonspor, bugün Alanyaspor karşısında çıkışını sürdürmenin planlarını yapıyor. 3 puana kilitlenen Bordo-Mavililer, Akdeniz ekibi karşısında bu sezon ilk deplasman galibiyetini almanın yanı sıra ilk kez üst üste kazanmayı hedefliyor.

Geçen hafta 7 oyuncu değişikliği yapan teknik direktör Şenol Güneş'in, bugün de kadroyu revize etmesi bekleniyor. Sarı kart cezası sona eren Malheiro'nun 11'e dönmesine kesin gözüyle bakılırken savunmada ve orta sahada da bazı değişikliklerin olması muhtemel...

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Richard, Makouta, Efecan, Janvier, Augusto, Cordova
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Batagov, Arif, Mendy, Umut (Lundstram), Visca, Cham, Cihan, Banza

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ALANYASPOR TRABZONSPOR CANLI | Fırtına, Akdeniz’de 3 puan için sahada
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