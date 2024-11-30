ALANYASPOR TRABZONSPOR CANLI | Fırtına, Akdeniz’de 3 puan için sahada

Geçen hafta sahasında ligin son sırasındaki Adana Demirspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla yenerek üzerindeki kara bulutları dağıtan Trabzonspor, bugün Alanyaspor karşısında çıkışını sürdürmenin planlarını yapıyor. 3 puana kilitlenen Bordo-Mavililer, Akdeniz ekibi karşısında bu sezon ilk deplasman galibiyetini almanın yanı sıra ilk kez üst üste kazanmayı hedefliyor.



Geçen hafta 7 oyuncu değişikliği yapan teknik direktör Şenol Güneş'in, bugün de kadroyu revize etmesi bekleniyor. Sarı kart cezası sona eren Malheiro'nun 11'e dönmesine kesin gözüyle bakılırken savunmada ve orta sahada da bazı değişikliklerin olması muhtemel...

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Richard, Makouta, Efecan, Janvier, Augusto, Cordova

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Batagov, Arif, Mendy, Umut (Lundstram), Visca, Cham, Cihan, Banza