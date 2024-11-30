Alassane Ndao, golleriyle Konyaspor’a katkı sağlamayı sürdürmek istiyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahalarında Başakşehir ile karşılaştıkları mücadelede hat-trick yapan Ndao, gollerine devam edeceğini ifade etti. Türkiye'de Konya ekibinden önce birçok takımda forma giyen Ndao, toplamda 145 maça çıkarken, 25 gol, 20 asistlik performans sergiledi.İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Ndao, takıma geçen sezon transfer olduğunu ve yeşil-beyazlı ekipte bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Başarılı futbolcu, "Bildiğiniz üzere takıma geçen sene dahil oldum. Konyaspor'da olmaktan gerçekten çok mutluyum. Geçen sene gelen teklifler içerisinde Konyaspor olmak istediğim yerdi. Burada olduğumdan dolayı hem çok gururlu hem de çok mutluyum. Takıma en iyi katkıyı vermek üzere her zaman çok iyi çalışıyorum" dedi.Süper Lig'in 11. haftasında Konya'da oynanan Başakşehir karşılaşmasını kariyeri boyunca unutamayacağını anlatan Ndao, "Başakşehir maçında 3 gol attığım gün benim için inanılmaz bir gündü. 3 gol atarak çok mutlu oldum. Bu sezon daha da fazla gol atacağım. Umarım en çok gol atabileceğim bir sezon olur. Takım olarak iyi çalışarak galibiyeti bol bir sezon geçirmek istiyorum. Başakşehir maçı gerçekten iyi ve unutulmaz bir maçtı" şeklinde konuştu.27 yaşındaki futbolcu, takımdaki hoca değişikliğinin kendi performansını etkilemediğini dile getirerek, "Hoca değişikliğinden ziyade ben kendimden sorumluyum. Her hocanın farklı, kendine göre uyguladığı formasyonları, oyun sistemleri oluyor. Ben tam olarak hocayla adaptasyon sürecinin uygun olduğunu söyleyebilirim. Benim performansım daha çok oynamış olduğumuz formasyonla ve bana gelen şansla alakalı" diye konuştu.Türkiye'de bir çok takımda forma giydiğini bu yüzden de Türkçe konuşabildiğini hatırlatan Ndao, "Türkçe'yi biraz anlıyorum ama Türkçe çok zor. Türkiye'de 6. sezonum. Türkiye güzel memleket. Yurt dışı ile Türkiye farklı. Türkiye'de çok fazla arkadaşım var. Türkçe öğrenmek için okula gitmiyorum. Arkadaşlarım hep benimle Türkçe konuşuyor. Ben de onlardan öğreniyorum. Ama yüzde 100 anlamıyorum tabii ki. Etli ekmek de çok güzel, çok fazla yiyorum" ifadelerini kullandı.