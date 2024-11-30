Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, futbolcularla bir araya geldi

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ın istifası sonrası yönetim kurulu başkanlığını devralan Hüseyin Yücel, Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla bir araya geldi.
Buluşmada Asbaşkanlar Onur Göçmez ve Mete Vardar ile Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar da yer aldı.
Başkanımız Hüseyin Yücel, Futbol A Takımımızla Buluştu— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 30, 2024
Başkanımız Hüseyin Yücel, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah gerçekleştirilen antrenmanın ardından futbolcularımızla bir araya geldi.
Buluşmada; Asbaşkanlarımız Onur Göçmez ve Mete Vardar ile Futbol Şube Sorumlumuz ve… pic.twitter.com/V1gziL7MxX