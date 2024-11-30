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Giriş Tarihi: 30.11.2024 17:25

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, futbolcularla bir araya geldi

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bu sabah gerçekleştirilen antrenmanın ardından futbolcularla bir araya geldi.

İHA
Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, futbolcularla bir araya geldi

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ın istifası sonrası yönetim kurulu başkanlığını devralan Hüseyin Yücel, Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla bir araya geldi.

Buluşmada Asbaşkanlar Onur Göçmez ve Mete Vardar ile Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar da yer aldı.

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Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, futbolcularla bir araya geldi
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