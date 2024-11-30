Beşiktaş, Hatayspor maçına Serdar Topraktepe ile çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, takımdaki geleceği tartışılan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yer almadı. Siyah-beyazlılar, yardımcı antrenör Serdar Topraktepe yönetiminde çalıştı.

Antrenmanı istifa eden Hasan Arat'ın yerine başkanlık görevine getirilen Hüseyin Yücel, asbaşkanlar Onur Göçmez ve Mete Vardar ile futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar da takip etti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, minyatür kale maç ve dar alanda oynanan taktiksel çift kale müsabakayla sona erdi. Beşiktaş, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.