FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’nın ihtiyar delikanlıları: Dzeko ve Tadic

Galatasaray'ın berabere kaldığı, Beşiktaş'ın da yenildiği haftada Türkiye'nin yüzünü Fenerbahçe güldürdü. Slavia Prag'ı son dakikalarda deviren sarı-lacivertli takımı, bu sezon deneyimli oyuncuları sırtında taşıyor. Çekya deplasmanında Edin Dzeko (38) kilidi açıp gençlik yıllarından resital sunarken Dusan Tadic (36) de ikinci goldeki şık asistiyle gözlerin pasını sildi. Yıllara meydan okuyan ikili, teknik direktör Mourinho'nun, sahadaki en büyük yardımcıları olurken attıkları gol ve yaptıkları asistlerle gençlere taş çıkarıyorlar.

BALKANLARDAN GELEN İSTİKRAR ABİDELERİ

Bu sezon tüm kulvarlarda çıkılan 21 karşılaşmada rakibin kendi kalesine attığı goller hariç fileleri 44 kez havalandıran Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuları Dzeko ve Tadic'ten 29 gollük katkı aldı. Kanarya'nın en istikrarlı isimleri olan bu ikili, böylece tabelanın %66'sında başrol oynadı. 38 yaşındaki Dzeko, 12 gol-2 asistle başı çekerken 36'lık Tadic de fileleri 8 defa sarsıp 7 gol pası verdi.