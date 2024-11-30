FENERBAHÇE HABERİ: Ülke puanına en yüksek katkı Fener’den

2 sezon sonra Süper Lig şampiyonunun direkt Devler Ligi'ne katılması adına ülke puanı sıralamasında ilk 10'da yer almamız gerekirken, Çekya ile de 9.'luk mücadelemize devam ediyoruz. Bu haftayı biz de Çekler de, 800 puanla tamamladı. Türkiye, 40.100 puanla 10., Çekler 41.850 puanla 9. sırada yer alıyor. Fenerbahçe'nin, önceki gün Çek ekibi Slavia Prag'ı yenmesi, aradaki farkın açılmamasını sağladı. Fenerbahçe, ülkemize 400 puan, berabere kalan Galatasaray ile Başakşehir de 200'er puan kazandırdılar.

Beşiktaş haftayı mağlubiyetiyle kapatırken an itibarıyla bu sezon topladığımız ülke puanına (6.500) en çok katkı veren takım, 1.700 puanla Sarı-Lacivertliler oldu. Fenerbahçe'yi. 1.600 ile Galatasaray ve 1.500'le Başakşehir takip etti. Beşiktaş 1.100, Trabzonspor ise 600 puan kazandırdı. (Fanatik)