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Giriş Tarihi: 2.12.2024 12:28 Son Güncelleme: 2.12.2024 12:29

Galatasaray'da sakatlık şoku! Eyüpspor maçına devam edememişti...

Galatasaray dün oynanan karşılaşmada rakibi Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Cimbom'da yıldız oyuncun Abdülkerim Bardakcı, sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray’da sakatlık şoku! Eyüpspor maçına devam edememişti...

Galatasaray Kulübü, Eyüpspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edildiğini açıkladı.

Deneyimli stoperin yaklaşık olarak 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Galatasaray'da sakatlık şoku! Eyüpspor maçına devam edememişti...
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