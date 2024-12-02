Galatasaray dün oynanan karşılaşmada rakibi Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Cimbom'da yıldız oyuncun Abdülkerim Bardakcı, sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.
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Galatasaray Kulübü, Eyüpspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edildiğini açıkladı.
Deneyimli stoperin yaklaşık olarak 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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Galatasaray'da sakatlık şoku! Eyüpspor maçına devam edememişti...