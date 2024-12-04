Ankaragücü, Karşıyaka deplasmanında turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Ankaragücü ile Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan maçı Ankaragücü 2-1 kazandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Renaldo Cephas, 80. dakikada ise Efkan Bekiroğlu kaydetti. Karşıyaka'nın tek sayısı ise 90. dakikada Ali Sinan Gayla'dan geldi.



Ankaragücü bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

15. dakikada hızlı atakta orta sahada topla buluşan Cephas, ceza sahası içine girip, kaleci Bahadır Güngördü'yü çalımlayıp boş kaleye yaptığı vuruşta meşin ağlara gitti. 1-0

GOL | Karşıyaka 0-1 MKE Ankaragücü