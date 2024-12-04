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Giriş Tarihi: 4.12.2024 10:52 Son Güncelleme: 4.12.2024 10:52

Mourinho'nun gol sevincinin detayları ortaya çıktı! "Bunu göremezsiniz"

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun, Gaziantep FK maçındaki gol sevincinin detayları ortaya çıktı.

Mourinho’nun gol sevincinin detayları ortaya çıktı! Bunu göremezsiniz

Fenerbahçe'de, Gaziantep FK maçında 2-1'den sonra teknik direktör Jose Mourinho'nun önce Mert Müldür, sonra yardımcısı Zeki Murat Göle'yi sevinç yumağının içinden sertçe çekip kenara alması sosyal medyada gündem oldu.

Kulübe yakın kişiler konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Maçın son saniyelerinde gelen mucize bir gol yoksa Mourinho'yu sevinirken göremezsiniz. Çünkü o sırada Mourinho kenarda, bir satranç oyuncusu gibi bir sonraki hamleyi düşünüyordur. Son maçta da öyle oldu. Bir türlü beklenen gol gelmeyince oyuna Cenk Tosun'u almak için oyuncuyu dördüncü hakeme yolladı. Tam o sırada Becao'nun golü gelince, Cenk'ten vazgeçti ve Mert'i oyuna sokmak istedi.

"Beyler işimize bakalım" dercesine önce Mert'i sevinç yumağının içinden çekti, sonra da ona istediği taktiği anlatması için yardımcısı Zeki Murat Göle'yi çekip savurdu. Ardından 66'da sağ beke çektiği Oğuz'u sağ açığa, Mert'i de sağ beke çekerek satrancına devam etti." Sporx

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Mourinho'nun gol sevincinin detayları ortaya çıktı! "Bunu göremezsiniz"
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