Son dakika: İspanyol devinden Oğuz Aydın bombası! Fenerbahçe’nin yıldızı ilgi odağı oldu...

Yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan 6 milyon euro bonservis ücreti karşılığında kadroya katılan Oğuz Aydın, Fenerbahçe'de son dönemde büyük bir çıkış yakaladı.

ZİNCİRLERİNİ KIRDI

Oğuz Aydın, Jose Mourinho tarafından pek tercih edilen bir isim değildi. Ancak son haftalarda işler değişti ve 27 yaşındaki kanat oyuncusu adeta zincirlerini kırdı.

İLK GOLÜ KAYSERİ'DE GELDİ

Yıldız futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez Kayserispor deplasmanında ilk 11'de çıktı. Oğuz Aydın, Kanarya'nın 6-2 kazandığı karşılaşmada iki gol bir asistle oynayarak hem siftah yaptı hem yıldızlaştı.

GAZİANTEP FK'Yİ DE BOŞ GEÇMEDİ

Oğuz Aydın, Fenerbahçe'nin ligde oynadığı son maçta Gaziantep FK'ye karşı da ilk 11'de başladı. Sarı-lacivertli takımın 3-1 kazandığı maçta Oğuz Aydın, mücadelenin ilk golünü kaydetti.

DERBİDE DE SAHADA

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık'ta Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımda Oğuz Aydın'ın da derbiye ilk 11'de başlaması bekleniyor.

BOMBA TRANSFER İDDİASI

Öte yandan Fenerbahçe'de son dönemde sergilediği performans ile parmak ısırtan yıldız futbolcu için bomba bir iddia ortaya atıldı. Oğuz Aydın'a İspanyol devinin talip olduğu bildirildi.

SEVILLA İSTİYOR

İspanya LaLiga ekibi Sevilla'nın, Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı transfer listesine eklediği belirtildi. İspanyol kulübünün scout ekibinin, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesinde yıldız futbolcuyu tribünden izleyeceği gelen bilgiler arasında.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise Transfermarkt'e göre 5.5 milyon euro.(Fanatik)