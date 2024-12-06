Montella, Mourinho'ya katıldı: "Türkiye'deki maçların seviyesi..."

"Türk Futbolunda Teknik Seviye Eksikliği"

Brand&Sport Summit 2024'te konuşan Montella, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Süper Lig'deki futbol eleştirisine katılarak, "Türkiye'de teknik seviyesi çok yüksek maçlar izlemiyoruz. İngiltere'de bu maçları her hafta görebilirsiniz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Avrupa Şampiyonası performansları ve milli takımdaki hedeflere değinen Montella, birlikteliği bozmadan Dünya Kupası için hazırlıklara devam edeceklerini belirtti.

Arda Güler'e Övgü

Real Madrid forması giyen Arda Güler'in gelişimine vurgu yapan Montella, "Arda savaşmayı ve mücadele etmeyi öğrendi. İlerleyen dönemde daha fazla forma şansı bulacağını düşünüyorum" dedi.

Ceyhun Kazancı: "Zamanı Geldi"

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ise Türk futbolunun Dünya Kupası hasretini bitirme zamanının geldiğini belirterek, "Hedefimiz net: Dünya Kupası bileti almak. Artık 24 yıllık hasreti sona erdirmemiz gerekiyor" dedi. Ayrıca, alt yaş kategorilerinin önemine dikkat çeken Kazancı, futbolun sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için çalıştıklarını ifade etti.

Montella ve Kazancı, Türk futbolunun geleceği için umut dolu mesajlar verdi. Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi'ndeki play-off sürecine odaklanırken, asıl hedefin Dünya Kupası olduğu bir kez daha vurgulandı.