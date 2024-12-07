Kartal can, Fener zirve derdinde!

Sezona Süper Kupa'daki 5-0'lık Galatasaray zaferi ile giren ancak yine bir Galatasaray derbisiyle (1-2) düşüşe başlayan Beşiktaş, oynadığı son lig 5 maçında galibiyete hasret kalırken 3 yenilgi ve 2 beraberlik alarak zirve yarışının çok gerisine düştü. Avrupa'da gelen Maccabi Tel-Aviv mağlubiyetinin ardından yönetimde yaşanan kriz, ayrılıklar ve olağanüstü seçim kararı siyah-beyazlılarda moralleri iyice bozdu. Böyle bir ortamda Fenerbahçe derbisine çıkacak olan Beşiktaş, rakibinden üç puan alıp hem moral bulmak hem de biraz olsun rahatlamak istiyor.



SERDAR Topraktepe 3 farklı dönemde Beşiktaş'ın başında çıktığı 13 maçta 6 galibiyet elde ederken 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet gördü.

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15. haftaya G.Saray'ın 3 puan gerisinde giren sarı-lacivertliler ise yoluna kayıpsız devam etme amacında. Galibiyet, genel averaj üstünlüğü olan Kanarya'ya maç fazlasıyla liderliği getirecek









En son yenilgisini 3-1'lik skorla Kadıköy'de G.Saray'dan alan F.Bahçe, ardından 7 karşılaşmanın 6'sını kazanıp, 1'inde berabere kaldı. Zirve yarışında doludizgin ilerleyen sarı-lacivertliler, Dolmabahçe'den istediği sonuçla ayrılması halinde yenilmezlik serisini 8, galibiyet serisini ise 6 maça çıkaracak. Ayrıca üç puan gerisinde olduğu G.Saray'ı yakalayıp, maç fazlası ve genel averaj üstünlüğüyle liderlik koltuğuna oturacak. Sonrasında ise yarın Cimbom'un Sivas mücadelesinden çıkacak sonucu beklemeye başlayacak. Bu arada Mert Hakan, dünkü idmanda takımla çalışmalara katılmadı. Bugün kadroda olma ihtimali çok düşük.



FENERBAHÇE, Jose Mourihno yönetiminde Süper Lig ve Avrupa'da 22 maç oynarken 14 galibiyet elde etti. 5 defa berabere kalırken, 3 kez de yenildi.