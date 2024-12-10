Gol sevinci olay olmuştu! Garry Rodrigues'den Galatasaray sözleri: "Saygısızlık yapmak istemedim"

Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadelenin 25. dakikasında ev sahibi 1-0 öne geçiren Garry Rodrigues'in gol sevinci olay olmuştu. 2017-2019 yılları arasında sarı-kırmızılılarda 2019/2020 sezonuda ise Fenerbahçe'de forma giyen 34 yaşındaki oyuncu hem gol sevinci hem de takım arkadaşı Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı hareket hakkında açıklamalarda bulundu.

'GALATASARAY KALİTESİNİ ORTAYA KOYDU'

Sivasspor'un tecrübeli hücum oyuncusu Garry Rodrigues, "Galatasaray maçına iyi başlamıştık, skor üstünlüğünü de bulduk. Galatasaray 1 kişi eksik olmasına karşın kalitesini ortaya koydu, ancak biz ikinci yarıda maçı lehimize değiştirebilirdik. Kontrolü ele aldığımız, pozisyonları yakaladığımız dakikalar oldu. Ama yapamadık, fakat çok denedik" dedi.

'SAYGISIZLIK YAPMAK İSTEMEDİM'

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Rodrigues, eski takımı Galatasaray'a attığı golden sonra yaşadığı sevince değindi ve bu konuda; "Galatasaray karşı gol attığım için sevindim, çünkü takımımı öne geçirmiştim. Fakat Galatasaray bugün olduğum Garry Rodrigues olmamı sağlayan kulüp... Çok büyük başarılar yakaladığım, unutulmaz hatıralara sahip olduğum bir kulüp, dolaysıyla her zaman kalbimde çok özel bir yere sahip olacak. Attığım golden sonra sevindim, ama bu daha önce attığım golden sonra yaptığım kutlamalardan farklı olmayan bir sevinçti. Asla Galatasaray'a saygısızlık yapma amacı taşımadım.

Tamamen kendim gibi davrandım. Herhangi bir maçta gol attıktan sonra nasıl davranmışsam, öyle davrandım. Galatasaray ve Galatasaray taraftarını gücendirecek biri değilim. Amacım Galatasaraylılara kırmak değildi. Her zaman yaşadığım gol sevincini yaşadım, daha fazlası değil. Ben Sivasspor'un oyuncusuyum ve takımın maddi manevi kazanımı için mücadele ediyorum. Fakat Galatasaray her zaman kalbimde çok özel bir yere sahip...Galatasaray'dayken attığım gollerden sonra nasıl sevinmişsen aynı şekilde sevindim" ifadelerini kullandı.

'SUÇLU OLAN HAKEM'

Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı futbol dışı hareketle ilgili soru üzerine Rodrigues, "Oyun çok hızlı gelişti. Bence Manaj, Barış'ı özellikle bu kadar şiddetli biçimde sakatlamak amacı taşımadı. Bu türden pozisyonlara her şey çok hızlı gelişir. Pozisyon kesinlikle ağır bir faul. Kimse pozisyonun sertliği konusunda aksini söyleyemez. Ancak maçın hakemi pozisyona daha fazla konsantre olmalıydı. Bence pozisyonu doğru değerlendiremedi. Maçtan sonra olması gerekeni söylemek çok bir şey ifade etmiyor. O anda yapmak gerekir.

Katılıyorum pozisyon sert faul. Fakat karar hakemin, biz bir şey yapamayız. Hâkem, bu şekilde karar verdi. Manaj benim takım arkadaşım, onu her zaman korurum; fakat bir hata varsa onu söylemek gerekir. Büyük bir hata yaptı. Burda karara tamamen hakeme ait. Ne Barış'ı ne de Manaj'ı suçlayabiliriz Suçlu hakem. Manaj'la maçtan sonra konuşmadım. Doğru zaman değildi. Çok sıcak bir olaydı. Tansiyon yüksekti. Barış'a en içten dileklerimle geçmiş olsun diliyorum. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur." şeklinde konuştu.