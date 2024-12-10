Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde Türk Sporunun En’leri Ödüllerle Taçlandırıldı

SEZONUN OSCARLARI' SAHİPLERİNİ BULDU

Sezonun Oscarları kategorisindeyse "Yılın Kalecisi" Beşiktaş'tan Mert Günok, "Yılın Golcüsü" Galatasaray'dan Mauro Icardi, "Yılın Sol Stoperi" Galatasaray'dan Abdulkerim Bardakçı, "Yılın Sağ Stoperi" Galatasaray'dan Davinson Sanchez, "Yılın Sol Beki" Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu, "Yılın Sağ Beki" Fenerbahçe'den Bright Osayı-Samuel, "Yılın Orta Saha Oyuncusu" Beşiktaş'tan Gedson Fernandes, "Yılın Sol Kanat Oyuncusu" Fenerbahçe'den Dusan Tadic, "Yılın Sağ Kanat Oyuncusu" Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz, "Yılın 10 Numarası" Galatasaray'dan Dries Mertens, "Yılın Takımı" Galatasaray, "Yılın Şampiyon Teknik Adamı" Galatasaray'dan Okan Buruk, "Yılın Kulüp Başkanı" Galatasaray Başkanı Dursun Özbek oldu.

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi, sadece ödül töreniyle değil, aynı zamanda spor dünyasının geleceğine yön verecek fikirlerin tartışıldığı bir platform olarak da büyük yankı uyandırdı. Zirvede gerçekleştirilen paneller ve oturumlarla sporun geleceği, dijitalleşme ve yeni nesil sporcu destek projeleri gibi konular ele alındı.

Türk sporunun daha parlak bir geleceğe taşınması adına büyük bir motivasyon kaynağı olan Turkuvaz Medya Spor Zirvesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da fark yarattı.

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