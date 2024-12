Galatasaray Tekni Direktörü Okan Buruk: "Trabzonspor maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

Süper Lig'in 16'ncı haftasında pazartesi günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray'da yönetim kurulu, teknik ekip ve futbolcular, düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Etkinliğe; başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri İbrahim Hatipoğlu ve Abdullah Kavukçu, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular Fernando Muslera, Victor Osimhen, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Dries Mertens, Günay Güvenç, Elias Jelert, Kerem Demirbay ve Roland Sallai katıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SANCHEZ'İN MR'I ÇEKİLDİ"

Sakat oyuncuların durumları hakkında bilgiler veren Buruk, "Dünü izinli geçirdik. Bugün bir antrenmanımız var. Hangi oyuncumuzun ne durumda olduğunu görmek adına bizim için iyi bir hazırlık olacak. Davinson Sanchez'in MR'ı çekildi, çok önemli bir şey çıkmadı. En kısa zamanda takıma dönebileceğini düşünüyoruz. Bu maç mı olur sonraki maç mı onu bilmiyoruz. Elias Jelert'in yorgunlukla ilgili bir problemi vardı. Onda da önemli bir şey çıkmadı. Son maçla ilgili durumumuz bu. Bugün yine sakat oyuncularımızdan bazılarının antrenmana çıkabilecek durumda olduğunu düşünüyoruz. Kaan Ayhan için öyle bir planlamamız var. Bugün özellikle Osimhen'in ve diğer oyuncuların da durumunu göreceğiz. Belki yarınki antrenman önümüzdeki maç hangi oyuncularla oynayabileceğimiz için daha gerçekçi olacak. Sakatlıkların üst üste gelmesi bizim için zorluklar oluşturuyor ama oynayan bütün oyuncularımızın da Galatasaray'ın başarısı için ne kadar ter döktüğünü hep beraber görüyoruz. Ne olursa olsun, kimle başlarsak başlayalım, kim olursa olsun oyuncularımızla birlikte pazartesi günü Trabzonspor maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"SAHA İÇİNE ODAKLANDIK'

Süper Lig'de yaşanan tartışmalarla ilgili düşünceleri sorulan Okan Buruk, kendilerinin sadece sahaya odaklandığını söyledi. Buruk, şöyle konuştu:

"Biz sahaya odaklandık. Saha içerisindeki oyunumuza odaklandık. Teknik kadro ve oyuncuların bununla ilgili en önemli cevabı saha içindeki performansımız. Sadece bunu düşünüyoruz. Başkanımız ve yönetim kurulumuz her zaman gerekli açıklamaları yapıyor. Galatasaray'ın hakları için ne gerekiyorsa bizi en iyi şekilde savunuyorlar. Bu anlamda içimiz rahat. Her şeyi onlara bıraktık ve sadece saha içine odaklandık. Buna konsantre olduk."

"ÇOK KRİTİK 2 MAÇ VAR"

Devre sonuna kadar 2 önemli maçları olduğunu belirten Okan Buruk, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yenilmemek önemli. Bütün maçlarımızı yenebilirdik, o şansları da yakalamıştık. Ama şu anda ligde 6 puan öndeyiz, Avrupa'da ilk 8'deyiz. Bunlar bizim hedeflerimizdi. Bunu sürdürüyoruz ama her şey için çok erken. Konsantrasyonumuzu bozmamamız gerekiyor. Kendimizi çok yüksekte görmemek gerekiyor. O yüzden saha içinde her maç bizim için bir imtihan, her maç bir yarış. Son Malmö maçına baktığımızda da maça çok iyi başlamadık, maçın devamında daha iyi oynadık. Gereken ciddiyeti ve konsantrasyonu koyamazsanız her maç zor oluyor. Bizim için önemli şey kendimizi çok da dev aynasında görmeden, yarışmanın içerisinde çok dinamik bir şekilde tutmamız gerekiyor. Saha içerisindeki performansımızı artırmamız gerekiyor. Ne kadar puan farkı açılırsa açılsın bizim aynı konsantrasyon ve isteği korumamız gerekiyor. Devre arasına kadar da bizim için çok önemli 2 tane kritik maç var. Sonrasında da dinlenip çok daha iyi şekilde döneceğiz. Bu iki maçı çok önemseyip 6 puanla bitirmemiz gerekiyor."