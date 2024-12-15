15 dakikada bitiriyor!

Süper Lig'de son 2 sınavından galibiyetle ayrılarak 6 maçlık kazanamama performansının üstüne sünger çeken RAMS Başakşehir, bugün zorlu Fenerbahçe sınavında da çıkışını sürdürmek istiyor. Kadıköy için özel hazırlanan turuncu-lacivertlilerin golleri bulduğu zaman aralığı bir hayli dikkat çekiyor. ABu süreçte Başakşehir'de Figueiredo 5, Piatek ve Opoku 2'şer ve Crespo da 1 kez gol buldu. Filelerini 13 defa düşüren Fenerbahçe ise en fazla golü (4) ikinci yarının ilk 15'inde kalesinde gördü.