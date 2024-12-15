Galatasaray’da Osimhen ve Davinson Sanchez gelişmesi!

Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra iki grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmalarla sona erdi.

OSIMHEN VE SANCHEZ TAKIMLA ÇALIŞTI

Sakatlığı sona eren Davinson Sanchez ve Victor Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken, Barış Alper Yılmaz bireysel programı doğrultusunda antrenman yaptı.

Sarı-kırmızılı üç oyuncunun Trabzonspor karşısında forma giyip giymeyeceğine yarın karar verilecek.