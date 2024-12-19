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Giriş Tarihi: 19.12.2024 13:33

Nelsson'a Avrupa'dan teklif

Victor Nelsson'a Avrupa'dan 7.5 milyon euro'luk teklif geldi. Galatasaray, Danimarkalı stoper için 10 milyon euro talep ediyor. Nelsson'un ayrılığı Skriniar transferi için kapı aralayabilir.

Nelsson’a Avrupa’dan teklif
Galatasaray'da takımdan ayrılması planlanan Victor Nelsson için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fanatik'in haberine göre; Victor Nelsson'a bir Avrupa kulübünden 7.5 milyon euro'luk teklif geldi.

GALATASARAY 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray'ın talebi 10 milyon euro bandında. Eğer bu pazarlıklardan olumlu bir sonuç çıkarsa, Danimarkalı savunmacı ocak ayında Cim Bom'dan ayrılacak.

SKRINIAR'A YER AÇILACAK

PSG'de forma giyen Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Victor Nelsson'un takımdan ayrılması durumunda aynı zamanda yabancı kontenjanında gereken boşluğu da açmış olacak.
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Nelsson'a Avrupa'dan teklif
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